США заподозрили Иран в использовании особого оружия

Американский истребитель F-15E Strike Eagle, уничтоженный в Иране в апреле, мог быть поражен с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. США продолжают расследование, поэтому эти данные пока предварительные.

Источники затрудняются сказать, получил Тегеран это оружие недавно или еще до начала конфликта с США и Израилем. Посольство Китая в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в поставках техники после начала боевых действий, назвав их необоснованной клеветой.

Белый дом напомнил о заверениях председателя КНР Си Цзиньпина, данных президенту США Дональду Трампу в Пекине в начале мая, что Китай не отправляет оружие в Иран. F-15E был сбит 3 апреля к юго-востоку от Исфахана, экипаж эвакуировали.

Ранее в обращении конгрессменов к руководству Пентагона говорилось, что противники США используют коммерческие данные о геолокации со смартфонов для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, что повышает риск нанесения ударов по ним. Центральное командование уже сообщило о нескольких подобных случаях во время операции «Эпическая ярость».