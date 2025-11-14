Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:07

Россия попробует покорить «Вербой» выставку в Дубае

«Ростех» покажет на выставке в Дубае ПЗРК «Верба»

Зенитно-ракетный комплекс «Верба» Зенитно-ракетный комплекс «Верба» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Ростех» представит переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в Дубае, сообщила пресс-служба госкорпорации. Там добавили, что оружие способно уничтожать воздушные цели различного типа, включая самолеты, вертолетные машины, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Расчет комплекса может использовать опорно-пусковую установку «Джигит», обеспечивающую запуск двух ракет от ПЗРК «Игла» или «Верба». Установка допускает монтаж в автомобильном кузове или стационарное применение. «Верба» оснащена высокочувствительной головкой самонаведения, функционирующей в нескольких спектральных диапазонах для сбора максимального объема информации о цели.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» вносят существенный вклад в успех российских вооруженных сил в зоне СВО. СМИ представили эти данные в контексте информации о поставках этих систем для нужд Вооруженных сил России.

До этого стало известно о проведении «Ростехом» испытаний усовершенствованной версии «Солнцепек» на шасси танка Т-80. Модернизированный комплекс получил ряд технических улучшений, повышающих показатели дальности стрельбы, точности поражения и уровня автоматизации процессов.

