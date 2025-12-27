Новый год — 2026
Один ребенок погиб и четверо пострадали в ДТП на территории Удмуртии

ГИБДД Удмуртии: авария в Можгинском районе унесла жизнь 11-летней девочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Смертельная авария произошла вечером 27 декабря на автодороге в Можгинском районе Удмуртии. По предварительным данным, в результате происшествия погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека, включая детей, получили травмы и были госпитализированы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

В публикации указано, что водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Столкновение между автомобилем «Лада Ларгус» и грузовиком Scania с полуприцепом случилось около 19:20 на восьмом километре автодороги Можга — Вавож.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Ларгус» 11-летняя девочка получила смертельную травму. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» и три ее несовершеннолетних пассажира: два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет — с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в правоохранительных органах.

На месте происшествия работу вели оперативные службы, включая спасателей МЧС, которые проводили деблокировку пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции оформляли место аварии и собирали доказательства для установления всех обстоятельств случившегося. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, в ходе которого будут определены точные причины трагедии.

Ранее на трассе М-7 в Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли три человека на месте, а еще один скончался позднее после госпитализации в тяжелом состоянии.

