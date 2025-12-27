Грузовик смял две легковушки на трассе в Нижегородской области В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с фурой

На трассе М-7 в Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей, передает NN.ru со ссылкой на региональное управление МВД. В результате столкновения погибли три человека на месте, а еще один скончался позднее после госпитализации в тяжелом состоянии.

Авария случилась сегодня, 27 декабря, под Володарском, в районе поселка Смолино. Фура столкнулась с автомобилями Opel и Lada. В настоящий момент все обстоятельства инцидента выясняются правоохранителями.

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что на территории Толочинского района Витебской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием международного автобуса по маршруту Москва — Брест. По данным ведомства, в результате аварии один пассажир погиб, а еще шесть человек с травмами были доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, по сообщению агентства Kyodo, в результате гололедицы в Японии произошло массовое столкновение с участием почти 70 автомобилей. ДТП случилось в городе Минаками префектуры Гумма, по предварительным данным, погибли два человека, а примерно 30 получили ранения.