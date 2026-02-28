Власти рассказали об ударах ВСУ по Брянской области Богомаз: в Брянской области ВСУ атаковали дом и автомобиль

Жилой дом и грузовой автомобиль получили повреждения в результате атаки ВСУ по Брянской области, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Никто в результате ударов не пострадал, на месте работают экстренные службы.

В селе Новая Погощь Суземского района в результате атаки дронами-камикадзе поврежден грузовой автомобиль. В селе Случевск Погарского района в результате атаки дроном «Баба-яга» поврежден жилой дом, — написал он.

Тем временем в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 97 беспилотников ВСУ над семью регионами и акваторией Черного моря. По данным ведомства, больше всего БПЛА было поражено над территорией Крыма — 40 целей. Над территорией Брянской области сбили 22 беспилотника, над Белгородской — 16.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Курску. По предварительным данным, в результате атаки вражеских дронов пострадали люди.