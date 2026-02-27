Жители Курска пострадали при налете дронов ВСУ Хинштейн сообщил об атаке украинских БПЛА на Курск

Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Курску, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Хинштейн. По предварительным данным, в результате атаки вражеских дронов пострадали люди.

Украинские беспилотники атаковали Курск. Предварительно, в результате удара вражеских БПЛА в одном из районов города есть пострадавшие, — написал Хинштейн.

Глава региона поручил мэру Курска незамедлительно выехать на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Он добавил, что информация о случившемся оперативно уточняется, и пообещал держать жителей в курсе дальнейших событий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества из-за атаки ВСУ. Он отметил, что детские сады и школы перевели на резервную генерацию.

Прежде пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.