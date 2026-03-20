В пять раз медленнее. США пугают гиперзвуком: почему они проиграли гонку РФ

Представитель сухопутных войск армии США генерал-лейтенант Фрэнк Лозано заявил, что Штаты готовятся поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет. По его словам, это может произойти уже в ближайшие несколько недель. Политический обозреватель, кандидат исторических наук Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, о каком изделии может идти речь, каковы его характеристики и что за козыри есть у России в новой гонке вооружений с Америкой.

А ты точно «гиперзвук»?

По словам генерал-лейтенанта Лозано, Штаты никогда еще не были так близки к созданию гиперзвукового оружия, как сейчас. Он утверждает, что новая американская ракета будет способна преодолеть расстояние от Лондона до Москвы. В то же время агентство Bloomberg отмечает, что к разработке США и ее производству есть серьезные вопросы: она еще не успела пройти все требуемые испытания.

Скорее всего, речь идет о проекте Dark Eagle («Темный орел») компании Lockheed Martin. Выпуск в серию этого изделия тот же Лозано анонсировал еще в 2024 году. Из открытых источников известно, что это двухступенчатая ракета системы «земля — земля» с дальностью полета 3500 км и скоростью боевой части 6120 км/ч, или 5 Махов.

Кстати, и эта характеристика вызывает вопросы. Дело в том, что по международной классификации ракету можно назвать гиперзвуковой, если ее скорость равна или превышает 5 Махов. Однако с учетом российских достижений существует и альтернативная градация — согласно ей гиперзвук начинается с 7–8 Махов.

В общем, пока можно предположить, что США построили очень быструю, но не испытанную и не такую уж гиперзвуковую ракету. Впрочем, кого это смущает? Особенно если учесть, что Дональд Трамп неоднократно заявлял: у США есть не только гиперзвук, но и секретный «дискобомбулятор», который просто никому не показывают.

Dark Eagle («Темный орел») компании Lockheed Martin в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Не вторые и даже не третьи

Создание собственных гиперзвуковых ракет для США — многолетняя боль. Сообщения о том, что Штаты вот-вот обзаведутся таким оружием, звучат уже почти 10 лет, а в 2020 году теперь уже бывший министр обороны Марк Эспер анонсировал испытания гиперзвука к 2023-му.

В декабре 2024-го американцы начали испытывать изделие AGM-183A ARRW от все той же Lockheed Martin. СМИ анонсировали скорость изделия в 20 Махов, но по итогам первых тестов оно выдало все те же 5М — при условии, что боеприпас вообще получалось запустить. Довольно быстро выяснилось, что ракета была не слишком стабильной — у нее или не включался двигатель, или она просто разваливалась в воздухе.

При этом США существенно отстают в создании гиперзвука не только от России, но и от Ирана. Ракета «Фаттах», стоящая на вооружении КСИР, развивает скорость 13–15 Махов, или 15–18 тыс. км/ч. Российские «Циркон» и «Кинжал» разгоняются до 9–12 Махов, «Орешник» — до 10М, или 12 380 км/ч. Самыми быстрыми в арсенале ВС РФ считаются ракеты комплекса «Тополь-М», способные за три минуты набрать скорость 21М, или 25 000 км/ч.

Впрочем, куда более важно понять, насколько быстры наши противоракеты и смогут ли они в случае конфликта дать отпор «Темному орлу». В публичном доступе информации на этот счет не так уж много, но известно, что снаряды дальнобойных перехватчиков 51Т6 «Азов» могли развивать скорость до 15 Махов. Эта советская разработка была снята с вооружения в начале 2000-х годов, что означает: в арсенале нашей страны уже имеются боеприпасы быстрее и маневреннее.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему у США не клеится с гиперзвуком

Почему же у США, невзирая на многочисленные попытки и колоссальное финансирование, не получается создать что-то сопоставимое с российским и иранским гиперзвуком? В самих Штатах о причинах неудач говорят обтекаемо. В 2021 году Счетная палата Штатов в своем докладе констатировала, что у Америки пока «нет достаточно развитых технологий». В мае 2024-го министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял о «трудностях с испытательными мощностями и доступностью полигонов для дополнительного тестирования».

Куда более вероятно, что долгие годы такими разработками просто никто не занимался. Создание ракет и в целом любой сложной военной техники — это не продукт творчества «Кулибиных» из гаража в Силиконовой долине. Это нечто сродни национальному проекту, когда целые кластеры и отрасли организованно, по единому шаблону и стандарту работают на одну цель — желательно еще и под государственным контролем. Когда-то так реализовали, например, «Манхэттенский проект», давший Америке ядерное оружие.

После холодной войны Вашингтон просто отринул возможность того, что Россия будет в состоянии создать передовое оружие или хотя бы вернуться к выпуску советских образцов. А если угроза «несущественная», то зачем тратить деньги и силы? В 2022 году, когда РФ продемонстрировала работу «Кинжалов», многие западные эксперты сомневались в их реальности. Но у России не просто сохранилась еще советская база — за последние десятилетия она прошла через глубокую модернизацию.

Сегодня Штаты пытаются нагнать нас в гонке вооружений, из которой сами же вышли примерно 30 лет назад. Понятно, что рано или поздно догонят, но на тот момент «сумеречный российский гений» сконструирует еще что-то новое и интересное. И у нас под это уже есть полноценная инфраструктура, которую Вашингтону еще только предстоит создать.

