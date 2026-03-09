Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 03:05

Иран начал 30-й этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет

КСИР ударил по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран продолжает наносить массированные удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, сообщил Корпус стражей Исламской революции. Он объявил о проведении 30-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», передает иранское гостелевидение.

30-й этап операции был проведен с использованием гиперзвуковых ракет «Фаттах» и сверхтяжелых ракет классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар», — говорится в заявлении КСИР.

Иранские военные утверждают, что все снаряды поразили свои цели. Информация о возможных разрушениях и жертвах со стороны противника пока не поступала.

Применение гиперзвукового оружия, которое практически невозможно перехватить существующими системами ПВО, может стать новым этапом эскалации. США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Иран отвечает регулярными ударами.

Ранее сообщалось, что КСИР признал нового верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи. Военные выступили с заявлением о поддержке решения Совета экспертов и подчеркнули, что готовы «полностью подчиняться и самоотверженно выполнять божественные указания» нового рахбара.

