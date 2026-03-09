Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 20:30

Саркози опять окажется за решеткой

BFM: экс-президента Франции Саркози снова посадят в тюрьму на полгода

Николя Саркози Николя Саркози Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать шестимесячное наказание, назначенное ему по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM. Суд европейской страны отказал экс-главе государства в объединении двух приговоров по разным уголовным делам.

Первое дело касалось незаконного прослушивания телефонных разговоров («дело о прослушке»), второе связано с фальсификациями счетов предвыборной кампании 2012 года («дело Bygmalion»). Юристы экс-президента предлагали объединить оба разбирательства и засчитать срок заключения по первому делу в качестве погашения второго наказания.

Тем не менее судебная инстанция пришла к выводу, что обстоятельства дел различны и не позволяют применить механизм совмещения сроков. Следовательно, бывший глава государства должен отбывать дополнительное наказание в виде шести месяцев тюремного заключения отдельно от предыдущего срока.

Ранее Саркози раскритиковал условия своего заключения и поведение сокамерников в своей книге «Дневник заключенного». Политик провел в тюрьме 21 день. Сама книга должна поступить в продажу 10 декабря. В ней бывший лидер описал жизнь в исправительном учреждении как невыносимую, а других осужденных обвинил в том, что они устроили ему ад.

Франция
Николя Саркози
заключение
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько БПЛА сбили над регионами за шесть часов
Мерц нашел виноватого в ближневосточном конфликте
«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка
Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое
В ООН забили тревогу из-за отношения к смерти детей
МИД Украины пожаловался на Венгрию из-за задержанных инкассаторов
Саркози опять окажется за решеткой
«Это недостойно»: правительство Нидерландов раскритиковали за помощь Киеву
Страшный диагноз: где правильно лечить рак, цены
Евросоюз уличили в двойной игре с российским газом
Немецкий авиагигант «закрыл» небо над половиной Ближнего Востока
Мужчина попал в больницу с перемолотой станком рукой
В США раскрыли личность седьмого погибшего в Иране военного
Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой»
В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране
Свирепые ураганы и холод до −3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше
Россиян предупредили об опасном осложнении насморка
Трамп пообещал обрадовать американцев планом по нефти
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.