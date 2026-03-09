Саркози опять окажется за решеткой BFM: экс-президента Франции Саркози снова посадят в тюрьму на полгода

Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать шестимесячное наказание, назначенное ему по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM. Суд европейской страны отказал экс-главе государства в объединении двух приговоров по разным уголовным делам.

Первое дело касалось незаконного прослушивания телефонных разговоров («дело о прослушке»), второе связано с фальсификациями счетов предвыборной кампании 2012 года («дело Bygmalion»). Юристы экс-президента предлагали объединить оба разбирательства и засчитать срок заключения по первому делу в качестве погашения второго наказания.

Тем не менее судебная инстанция пришла к выводу, что обстоятельства дел различны и не позволяют применить механизм совмещения сроков. Следовательно, бывший глава государства должен отбывать дополнительное наказание в виде шести месяцев тюремного заключения отдельно от предыдущего срока.

Ранее Саркози раскритиковал условия своего заключения и поведение сокамерников в своей книге «Дневник заключенного». Политик провел в тюрьме 21 день. Сама книга должна поступить в продажу 10 декабря. В ней бывший лидер описал жизнь в исправительном учреждении как невыносимую, а других осужденных обвинил в том, что они устроили ему ад.