«Добро пожаловать в ад»: Саркози рассказал, что сделал его сосед по тюрьме Саркози рассказал в книге об устроивших ад соседях по тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал условия своего заключения и поведение сокамерников в своей книге «Дневник заключенного», пишет Daily Mail. Политик провел в тюрьме 21 день. Сама книга должна поступить в продажу 10 декабря. В ней бывший лидер описал жизнь в исправительном учреждении как невыносимую, а других осужденных обвинил в том, что они устроили ему ад.

Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад, — говорится в одном из фрагментов книги.

Также Саркози остался недоволен обстановкой в своей камере, сравнив ее с номером в дешевом отеле. Он писал, что матрас был чрезвычайно жестким, причем даже армейский казался ему мягче. Подушки, по его описанию, были сделаны из странного пластичного материала, а одеяла практически не заслуживали своего названия. Он отказывался от приема пищи, которую приносили слишком рано. Запах тюремных блюд вызывал у него тошноту, а поданный багет часто был размокшим.

У меня никогда не было более жесткого матраса, даже когда я служил в армии, — отметил Саркози.

Также политик отметил в книге, что основу его рациона составляли злаковые батончики и молочные продукты. Его распорядок дня был строго регламентирован. Он почти все время проводил в камере. Выход из нее был возможен только для встреч с адвокатами.