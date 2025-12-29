Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 22:43

Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев

МВД: бывший финский депутат и его супруга получили в РФ статус беженцев

Финляндия Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывший финский парламентарий Ано Туртиайнен и его супруга Минна Марита Туртиайнен получили официальный статус беженцев на территории Российской Федерации, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Решение было принято после того, как семейная пара обратилась в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Москве с соответствующим ходатайством.

К моим коллегам из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве обратились Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен с ходатайством о признании беженцами на территории Российской Федерации, — сказала она.

Волк также добавила, что экс-депутат, основатель и лидер партии «Власть принадлежит народу», подвергся преследованиям на родине после своего голоса против вступления Финляндии в НАТО. Он был одним из семи проголосовавших, после этого жизнь его семьи стала очень трудной.

Удостоверения беженцев супругам вручил начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД по Москве Алексей Журин.

Ранее специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский заявил, что в 2026 году продолжится разобщение Европы. По его мнению, этот процесс — последствия многолетней колониальной политики стран Запада. Он отметил, что они ответственны за разрушение «цивилизационных единиц».

Ирина Волк
беженцы
Финляндия
статусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как не сесть в тюрьму за шум и салют: предновогодний ликбез от юриста
Топ событий шоу-бизнеса России в 2025 году: кто в списке, попала ли Долина
Хвалила Путина, мечтала о гражданстве РФ: что связывало Бардо с Россией
«Колоссальная угроза»: в ГД заявили об опасности Зеленского для стран мира
Норвежский гроссмейстер снова не справился с гневом
Три человека погибли в Самаре от острого отравления
Латвия достроила «железный занавес» с Россией
Самая дорогая компания мира купила акции ослабевающего техногиганта
Найдены останки убитых богородским маньяком девушек
«Придется прятаться»: Медведев резко осудил действия Зеленского против РФ
Захарова раскрыла ожидания России от перемирия двух азиатских стран
Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев
Захарова указала на усилия США по урегулированию ситуации на Украине
«Мне это не нравится»: Трамп не поддержал удары ВСУ по резиденции Путина
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала поддержку Украины со стороны Запада
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.