Сбежавшие из Финляндии политики получили в РФ статус беженцев МВД: бывший финский депутат и его супруга получили в РФ статус беженцев

Бывший финский парламентарий Ано Туртиайнен и его супруга Минна Марита Туртиайнен получили официальный статус беженцев на территории Российской Федерации, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Решение было принято после того, как семейная пара обратилась в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Москве с соответствующим ходатайством.

К моим коллегам из управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве обратились Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен с ходатайством о признании беженцами на территории Российской Федерации, — сказала она.

Волк также добавила, что экс-депутат, основатель и лидер партии «Власть принадлежит народу», подвергся преследованиям на родине после своего голоса против вступления Финляндии в НАТО. Он был одним из семи проголосовавших, после этого жизнь его семьи стала очень трудной.

Удостоверения беженцев супругам вручил начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД по Москве Алексей Журин.

