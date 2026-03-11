Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 07:57

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 185 украинских БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 185 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 185 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Кроме того, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили беспилотники над Краснодарским краем и Крымом. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.

БПЛА
Минобороны РФ
регионы
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замерзшего насмерть рыбака нашли в акватории Москвы-реки
Летевший в Якутск самолет внезапно подал сигнал бедствия
Прибалтику и Польшу застали за «переобуванием» на фоне войны с Ираном
Россиянку приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену
ВМС США отказываются сопровождать торговые суда в Ормузском проливе
Пластический хирург назвала абсолютные противопоказания к липосакции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 марта: инфографика
ВС РФ сорвали «жирный куш», пленение взвода: новости СВО к утру 11 марта
«Она героиня»: Слуцкая оценила выступление Петросян на Олимпиаде-2026
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 185 украинских БПЛА
«Нескольких домов и автомобилей»: Развожаев о разрушениях после атаки ВСУ
Ограничения введены в двух российских аэропортах
Склад и дом загорелись в пригороде Севастополя после атаки ВСУ
Мэр Сочи обратился к школьникам и студентам на фоне налета БПЛА
Стал известен страшный диагноз Лерчек
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 40 БПЛА
Пытавшаяся «прощупать» оборону ВС РФ бригада ВСУ поплатилась под Славянском
Ветеринар развеял миф о пользе нашумевшего лососевого масла для кошек
В Госдуме рассказали, кому в России повысят пенсии с 1 апреля
Врач развеяла популярный миф о пользе вина
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.