ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 185 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 185 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Курской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Кроме того, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили беспилотники над Краснодарским краем и Крымом. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.