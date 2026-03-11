Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда

Лидер организованной преступной группировки «Пожарники» Алексей Бердуто, отбывающий пожизненный срок, развернул масштабную юридическую кампанию против ФСИН, подав против нее десятки исков, передает РИА Новости. По данным агентства, с 2019 года он подал более 70 исков к колонии «Снежинка», где отбывает срок.
Список претензий лидера ОПГ включает как серьезные вопросы этапирования, так и специфические бытовые жалобы. Он оспаривал изъятие коврика для йоги, цензуру переписки и даже порчу личных книг штампами тюремной библиотеки. В одном из исков Бердуто требовал компенсацию за остывший обед, который стал несъедобным из-за режима проведения проверок. Особое внимание он уделил правилам формирования посылок, пытаясь оспорить установленный лимит веса в 20 килограммов.
В итоге Бердуто удалось взыскать компенсации с «Почты России» за неверную доставку писем и 10 тыс. рублей за ношение одежды с надписью «пожизненно», что он назвал незаконным клеймлением. За отсутствие регулярных медицинских осмотров и одну пропущенную помывку из-за аварии ему также присудили небольшие суммы. Самая крупная выплата в 300 тыс. рублей за одиночное содержание была позже отменена кассационным судом.
Группировка «Пожарники» действовала в Иркутской области с 1997 по 2003 годы и занималась хищением нефтепродуктов и устранением конкурентов, включая покушения на представителей власти. В 2010 году Алексей Бердуто был окончательно признан виновным и приговорен к высшей мере наказания. Остальные активные участники его преступного сообщества получили длительные сроки заключения в колониях особого режима.
Ранее стало известно, что самый жестокий киллер банды Цапков Владимир Алексеев, также известный как Вова Беспредел, снова попытался уйти на СВО. В конце 2025 года он получил второй официальный отказ в отправке на фронт и его этапировали в колонию «Сосновка» отбывать пожизненный срок.