Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда Лидер ОПГ «Пожарники» подал 70 исков к ФСИН из колонии «Снежинка»

Лидер организованной преступной группировки «Пожарники» Алексей Бердуто, отбывающий пожизненный срок, развернул масштабную юридическую кампанию против ФСИН, подав против нее десятки исков, передает РИА Новости. По данным агентства, с 2019 года он подал более 70 исков к колонии «Снежинка», где отбывает срок.

Список претензий лидера ОПГ включает как серьезные вопросы этапирования, так и специфические бытовые жалобы. Он оспаривал изъятие коврика для йоги, цензуру переписки и даже порчу личных книг штампами тюремной библиотеки. В одном из исков Бердуто требовал компенсацию за остывший обед, который стал несъедобным из-за режима проведения проверок. Особое внимание он уделил правилам формирования посылок, пытаясь оспорить установленный лимит веса в 20 килограммов.

В итоге Бердуто удалось взыскать компенсации с «Почты России» за неверную доставку писем и 10 тыс. рублей за ношение одежды с надписью «пожизненно», что он назвал незаконным клеймлением. За отсутствие регулярных медицинских осмотров и одну пропущенную помывку из-за аварии ему также присудили небольшие суммы. Самая крупная выплата в 300 тыс. рублей за одиночное содержание была позже отменена кассационным судом.

Группировка «Пожарники» действовала в Иркутской области с 1997 по 2003 годы и занималась хищением нефтепродуктов и устранением конкурентов, включая покушения на представителей власти. В 2010 году Алексей Бердуто был окончательно признан виновным и приговорен к высшей мере наказания. Остальные активные участники его преступного сообщества получили длительные сроки заключения в колониях особого режима.

Ранее стало известно, что самый жестокий киллер банды Цапков Владимир Алексеев, также известный как Вова Беспредел, снова попытался уйти на СВО. В конце 2025 года он получил второй официальный отказ в отправке на фронт и его этапировали в колонию «Сосновка» отбывать пожизненный срок.