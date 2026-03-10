Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 13:23

Суд решил не отбирать недвижимость у Батрутдинова

Суд в Москве прекратил дело об изъятии недвижимости у Батрутдинова

Тимур Батрутдинов Тимур Батрутдинов Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бабушкинский суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, сообщает РИА Новости. Ведомство требовало изъять принадлежащую юмористу недвижимость для муниципальных нужд, установить сумму компенсации и признать право собственности города.

По некоторым данным, речь шла об изъятии нескольких десятков гаражей. Однако в ходе процесса истец отказался от своих претензий к артисту, что и стало основанием для прекращения дела в этой части. Аналогичное решение было принято и в отношении еще четверых ответчиков.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению департамента городского имущества города Москвы <...> прекратить в части исковых требований к <...> Батрутдинову Т. Т. в связи с отказом истца от иска, — говорится в документе.

При этом разбирательство в отношении остальных фигурантов продолжается. По ходатайству третьей стороны — компании «Специализированный застройщик „Ростокино-Русанова“» — была назначена судебная оценочная экспертиза. Специалистам предстоит дать оценку всем спорным нежилым помещениям.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отклонил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово». Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

Тимур Батрутдинов
суды
иски
имущество
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый скупой город в России
Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей
БПЛА атаковал рынок в Запорожье
LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
В Главархиве Москвы рассказали о редких документах
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.