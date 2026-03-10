Суд решил не отбирать недвижимость у Батрутдинова Суд в Москве прекратил дело об изъятии недвижимости у Батрутдинова

Бабушкинский суд Москвы прекратил производство по иску столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, сообщает РИА Новости. Ведомство требовало изъять принадлежащую юмористу недвижимость для муниципальных нужд, установить сумму компенсации и признать право собственности города.

По некоторым данным, речь шла об изъятии нескольких десятков гаражей. Однако в ходе процесса истец отказался от своих претензий к артисту, что и стало основанием для прекращения дела в этой части. Аналогичное решение было принято и в отношении еще четверых ответчиков.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению департамента городского имущества города Москвы <...> прекратить в части исковых требований к <...> Батрутдинову Т. Т. в связи с отказом истца от иска, — говорится в документе.

При этом разбирательство в отношении остальных фигурантов продолжается. По ходатайству третьей стороны — компании «Специализированный застройщик „Ростокино-Русанова“» — была назначена судебная оценочная экспертиза. Специалистам предстоит дать оценку всем спорным нежилым помещениям.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отклонил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика и оставил в силе решение об изъятии компаний группы «Домодедово». Заседание по делу прошло в закрытом режиме.