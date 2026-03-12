Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:18

Стало известно состояние пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск

Минздрав: семь пострадавших при ударе по Брянску находятся в тяжелом состоянии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние семи пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Брянск оценивается как стабильно тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава Росссии Алексей Кузнецов. По его информации, остальные пребывают в состоянии средней и легкой степени тяжести. Он добавил, что еще двое пострадавших были выписаны врачами после улучшения.

Состояние семи пострадавших врачи оценивают как стабильно тяжелое. Остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести, — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины увеличилось до семи человек. Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 42 мирных жителя.

Позже генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой указал, что ответственность за удар Вооруженных сил Украины по Брянску лежит на Франции и Великобритании. По его словам, это обусловлено тем, что данные страны производят ракеты, которые украинские войска используют для масштабных атак на Россию.

Россия
Минздрав
оценки
состояние здоровья
пострадавшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.