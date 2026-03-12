Стало известно состояние пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск Минздрав: семь пострадавших при ударе по Брянску находятся в тяжелом состоянии

Состояние семи пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Брянск оценивается как стабильно тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава Росссии Алексей Кузнецов. По его информации, остальные пребывают в состоянии средней и легкой степени тяжести. Он добавил, что еще двое пострадавших были выписаны врачами после улучшения.

Состояние семи пострадавших врачи оценивают как стабильно тяжелое. Остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести, — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины увеличилось до семи человек. Кроме того, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 42 мирных жителя.

Позже генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой указал, что ответственность за удар Вооруженных сил Украины по Брянску лежит на Франции и Великобритании. По его словам, это обусловлено тем, что данные страны производят ракеты, которые украинские войска используют для масштабных атак на Россию.