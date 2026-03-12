Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:35

«Забавно читать»: Токаев высмеял статьи о притеснении русского языка

Токаев: статус русского языка в проекте новой Конституции Казахстана не снизился

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг заявления о снижении статуса русского языка в проекте новой Конституции. На республиканском форуме депутатов местных представительных органов он назвал сетующих критиков безграмотными.

Сам факт опубликования текста новой конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается, — сказал Токаев.

По его словам, статьи критиков, которые сетуют на якобы снижение статуса русского языка, содержат множество стилистических и грамматических ошибок.

Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают, — отметил президент.

Ранее министр просвещения Киргизии Догдуркул Кендирбаева заявила, что русский язык будет играть ключевую роль в развитии образовательной дипломатии между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Она также подчеркнула значимость языкового взаимодействия для укрепления связей между странами.

