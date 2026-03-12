Аллергикам рассказали, как подготовиться к сезону цветения Аллерголог Фам: страдающим от аллергии людям нужно определить свой личный сезон

Чтобы подготовиться к сезону цветения, аллергикам нужно определить свой индивидуальный отрезок времени, рассказали аллергологи Джеффри Чамблисс и Мишель Фам. Это объясняется тем, что процесс появления пыльцы происходит в три этапа: сначала цветут деревья, затем, с конца весны до лета, наступает очередь трав, а с конца лета и до осени цветут сорняки, передает The New York Times.

Зная, на какой вид пыльцы реагирует организм и когда начинается ее активная фаза, можно планировать профилактические меры и прием лекарств, — пояснил Чамблисс.

Вторым шагом Фам советует начать принимать антигистаминные лекарства за две–четыре недели до начала цветения. Это поможет предотвратить высвобождение гистамина и уменьшить проявления аллергии.

Для уменьшения воздействия пыльцы на здоровье также нужно использовать очистители воздуха, регулярно проветривать помещения в моменты, когда концентрация пыльцы минимальна, и по возможности надевать маску при выходе на улицу. Кроме того, рекомендуется хранить верхнюю одежду отдельно, чтобы предотвратить распространение пыльцы по дому.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года в России зафиксировали значительный рост спроса на таблетки от аллергии — он увеличился на 26% по сравнению с январем — февралем прошлого года. Средний чек за такие препараты достиг 1189 рублей, что свидетельствует о повышении цен.