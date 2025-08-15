Выжил после -38°C и летней жары! Многолетник-талисман для красивого сада

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Аквилегия Columbine Red — кружевное чудо для вашего сада. Представьте: высокие цветоносы, усыпанные махровыми и полумахровыми соцветиями глубокого красного оттенка, будто парящие над ажурной листвой. Аквилегия Columbine Red — новинка среди водосборов, покоряющая изысканностью форм и редкой выносливостью. Эти нежные "кружевные платья" на стройных стеблях высотой 60–80 см создают воздушные акценты в цветниках с мая по июль.

Секрет популярности — не только в красоте, но и в неприхотливости. Растения с мощной корневой системой зимуют без укрытия даже при -40°C! Им подойдет любая дренированная почва с умеренным питанием. Сажайте на солнце или в кружевной тени — главное, избегать застоя воды. В засуху аквилегия благодарно отзовется на полив, а после цветения просто обрежете стебли до прикорневой розетки серо-зеленых листьев.

Идеальный выбор для начинающих: не требует сложного ухода, устойчива к болезням и великолепно сочетается с хостами, папоротниками и розами. Просто посадите — и любуйтесь годами, ведь с каждым сезоном куртина становится пышнее!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

