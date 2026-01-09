Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 18:46

Трамп проведет встречу с представителями 17 нефтяных компаний по Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Президент США Дональд Трамп 9 января проведет в Белом доме встречу с руководителями как минимум 17 нефтедобывающих компаний по вопросу Венесуэлы, сообщила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте X. Встреча запланирована на 14:30 по местному времени (22:30 мск).

Среди приглашенных компаний, по ее данным, значатся Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о взаимодействии в нефтегазовом секторе. По его словам, достигнутые договоренности исключают необходимость в дальнейшем применении силы.

Тем временем тысячи жителей Колумбии вышли на акции протеста, выражая растущее возмущение вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Участники митингов осуждают угрозы Трампа распространить военные действия на территорию Южной Америки.

США
Венесуэла
нефтяники
встречи
