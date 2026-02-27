Мирный житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ Гладков: один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

При атаке беспилотника ВСУ пострадал мирный житель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, он госпитализирован.

В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги. В городской больнице №2 г. Белгорода ему оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, — отметил Гладков.

Тем временем появилась информация, что почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества из-за атаки ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, детские сады и школы перевели на резервную генерацию. Он также рассказал, что проведет совещание по вопросам восстановления подачи электроэнергии.

По данным Минобороны РФ, ночью 27 февраля силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. Среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Курску. По предварительным данным, в результате атаки вражеских дронов пострадали люди.