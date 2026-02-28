Зимняя Олимпиада — 2026
Для жителей после взрыва в Москве открыли ПВР

После взрыва в московской жилой многоэтажке открыли ПВР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В школе №1492 на юго-западе Москвы открыли пункт временного размещения для жителей, передает РИА Новости. Отмечается, что все необходимые условия для пребывания людей в ПВР обеспечены.

В готовности к приему населения один ПВР, школа №1492 (расстояние до места происшествия один километр), улица Адмирала Лазарева, дом 8, корпус 3, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы произошел из-за газового баллона. По информации источника, оборудование использовалось при монтаже натяжного потолка.

До этого сразу два пункта временного размещения открыли в поселке Котлубань в Волгоградской области для размещения местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации Городищенского района. Они появились в школе и Доме культуры рабочего поселка Городище. Меры были приняты после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.

