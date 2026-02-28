Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 00:52

Умер популярный актер из «Великолепного века»

Актер из сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз скончался в 27 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турецкий актер Ибрагим Йылдыз, известный по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», скончался в возрасте 27 лет, передает телеканал Habertürk. По информации источника, актер находился в реанимации с августа 2025 года.

Йылдыз также известен по роли в сериале «Услышь меня». Актер провел в отделении интенсивной терапии около полугода.

Ранее российский актер театра и кино Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Человек». Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны».

До этого один из основателей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким.

Кроме того, из жизни ушла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни у себя дома в Москве. Прощание с Леонтенко состоялось 6 февраля. Оно прошло на Преображенском кладбище в Москве.

