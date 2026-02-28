Молодость под контролем: что менять в питании и привычках после 25 лет

С 25 лет у большинства людей начинают заметнее проявляться признаки замедления регенерации и снижения энергии. Но правильное меню, режим сна, физическая активность и стресс-менеджмент могут значительно смягчить эти изменения. NEWS.ru пообщался с семейным нутрициологом и парафармацевтом Юлией Поповой, которая рассказала, почему люди начинают стареть именно после 25 лет, а также описала, какие шаги реально помогают сохранить молодость надолго.

Почему старение начинается в 25 лет

Мы привыкли думать, что старение — это история о тех, кому за 50, когда появляются морщины и седина. Но последние исследования Сеченовского университета подтверждают: процесс запускается уже в 25 лет. Звучит пугающе, но, зная врага в лицо, можно эффективно с ним бороться.

Что происходит с телом? После 25 лет синтез коллагена замедляется, и если в юности организм быстро восстанавливался, то теперь процессы разрушения начинают включаться все активнее. Примерно к 30 годам «скорости» обновления и старения сравниваются, а потом последняя берет верх. Почему одни ровесники выглядят на 25, а другие на все 40 лет? Ответ в гликемических процессах — «засахаривании» коллагена, когда молекулы глюкозы повреждают белковые волокна, делая кожу жесткой и тусклой.

Исследования подтверждают, что конечные продукты гликирования — главные виновники потери эластичности и здорового цвета лица, а также состояния сосудов и суставов. А усиливает эти процессы не только генетика, но и злоупотребление сладкой и жареной едой, нахождение под открытым солнцем и отсутствие движения.

Какие продукты помогают сохранить молодость

Ученые доказали, что питание напрямую влияет на биологический возраст. У людей 21–25 лет, злоупотребляющих ультра-обработанными продуктами, сладкими напитками и рафинированными блюдами, процессы клеточного старения ускоряются. А вот диета, богатая овощами и фруктами, работает как антивозрастной щит. Хорошая новость в том, что можно «чинить» клетки с помощью еды.

Нужно включить в рацион:

Достаточное количество полноценного белка и правильных жиров. Аминокислоты из пищи — главный строительный материал для наших клеток и усвоения ими всех полезных веществ. Жиры — строительный материал для гормонов, без которых нет молодости. Жирная рыба дважды в неделю обеспечит вас Омега-3;

Быстрые углеводы, промышленные полуфабрикаты и провокаторы гликации должны быть в минимальных количествах. А вот свежие овощи и источники клетчатки — в каждом приеме пищи;

Ягоды и травяные напитки. Например, зеленый чай богат катехинами — органическими веществами, обладающими антиоксидантными и антимикробными свойствами . Ягоды — прекрасный источник антиоксидантов для кожи и мозга;

Специи: куркума и пажитник влияют на экспрессию генов, связанных с долголетием. И в целом специи улучшают пищеварение и помогают поддерживать многие важные процессы ЖКТ.

БАДы — пустышки или волшебные таблетки

Рынок добавок обещает вечную молодость, но к ним нужно относиться осознанно. По данным ученых, ежедневный прием мультивитаминов в течение двух лет помог замедлить биологическое старение примерно на два-четыре месяца по сравнению с плацебо. И установлена связь омега-3 жирных кислот с замедлением биологического возраста на три-четыре месяца за три года.

Однако, БАДы — это не замена еде, а только дополнение к ней, и назначать их должен специалист на основе анализов.

Какой образ жизни помогает продлевать молодость

Чтобы перестать просто доживать и начать жить долго и качественно, начать можно с малого:

Сбалансировать рацион. Это база, без которой все усилия будут напрасными; Спорт 150 минут в неделю. Именно столько умеренной активности (быстрая ходьба, плавание, посильные тренировки) снижают риск смерти от всех причин на 31%; Сон по циркадным ритмам. Без качественного сна выработка гормона молодости мелатонина падает, и никакие БАДы тогда не помогут; Защита от солнца. УФ-лучи — главный враг коллагена, поэтому необходимо использовать кремы с SPF круглый год.

Старение неизбежно, но его скорость мы выбираем сами. 25 лет — не начало конца, а точка отсчета, когда нужно начать заботиться о себе осознанно. И чем раньше человек скорректирует образ жизни, тем дольше его биологический возраст будет отставать от паспортного.

