28 февраля 2026 в 03:02

Стало известно, что перевозил рухнувший на дорогу самолет ВС Боливии

Упавший у Эль-Альто боливийский самолет перевозил деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самолет, упавший на дорогу в боливийском городе Эль-Альто, перевозил деньги, сообщила газета El Deber. По его данным, местные жители пытаются собрать купюры.

При этом на месте крушения также присутствуют военные и пожарные. Они пытаются отогнать прохожих с места крушения.

Ранее стало известно, что самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой.

Также выяснилось, что левый двигатель самолета Boeing 737 авиакомпании Arik Air взорвался во время перелета из Лагоса в Порт-Харкорт над Нигерией. Лайнер совершил аварийную посадку, в ходе которой никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

