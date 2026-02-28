Стало известно, что перевозил рухнувший на дорогу самолет ВС Боливии Упавший у Эль-Альто боливийский самолет перевозил деньги

Самолет, упавший на дорогу в боливийском городе Эль-Альто, перевозил деньги, сообщила газета El Deber. По его данным, местные жители пытаются собрать купюры.

При этом на месте крушения также присутствуют военные и пожарные. Они пытаются отогнать прохожих с места крушения.

Ранее стало известно, что самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой.

