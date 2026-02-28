Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 04:05

В России перенесли дату выплаты пенсии в марте

Часть пенсионеров в России получит выплаты за март досрочно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В марте 2026 года график выплаты пенсий изменится для части получателей, сообщил Соцфонд России. Это связано с выходными и праздничными днями, в том числе с Международным женским днем, пояснили в ведомстве.

Если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства перечисляют заранее. Поэтому, если выплата назначена на 7–9 марта, деньги придут уже 6 марта. Доставка осуществляется с 3-го по 25-е число каждого месяца. Конкретную дату определяет почтовое отделение, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что шесть категорий россиян имеют право на получение двух пенсий в 2026 году, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. Вторая страховая пенсия назначается при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что средний размер пенсионных выплат для обладателей звания генерал-майора в России достигает 75 тыс. рублей. Эксперт пояснил, что представители высшего офицерского состава получают право на заслуженный отдых за выслугу лет значительно раньше гражданских лиц.

