В России создали прибор для сверхширокополосного видеоперехвата БПЛА

Новосибирские специалисты создали прибор «Дроноскоп 5.3.1 FPV» для сверхширокополосного перехвата беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на компанию-производителя. Его объем можно сравнить с 11-дюймовым планшетом. В частности, прибор будут применять для определения места взлета дронов ВСУ, так как соответствующая задача находится в приоритете.

Нашими специалистами разработан прибор «Дроноскоп 5.3.1 FPV» для сверхширокополосного перехвата беспилотников. Мы разработали специальный приемник видеосигнала, который один сканирует все диапазоны FPV, — сказано в сообщении.

В материале сказано, что «Дроноскоп» осуществляет перехват в диапазоне от 2,2 до 7,5 ГГц. В марте ожидается выпуск новой версии с расширенным диапазоном от 1 до 8 ГГц.

Утром 27 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.