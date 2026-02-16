В Росси могут появиться новые алкотестеры МВД хочет начать использовать новые приборы для проверки на алкоголь и наркотики

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект постановления правительства, который позволит использовать новые приборы для предварительного тестирования водителей на состояние опьянения, говорится на сайте Госавтоинспекции РФ. Они будут определять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических средств в слюне.

После завершения тестирования будет принято решение о том, отстранить ли водителя от управления транспортным средством и направить ли его на медицинское обследование. Устройства будут применяться с разрешения водителя в рамках мер по предотвращению аварий, а также с использованием видеозаписи. Это поможет уменьшить сомнения в объективности действий полиции и защитить права водителей.

Применение данных приборов позволит сотрудникам полиции проводить предварительную проверку водителей и выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков опьянения. При этом отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 53 тыс. россиян лишились водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Это на 5% меньше показателя за первые шесть месяцев 2024 года. Также наблюдается снижение числа случаев управления автомобилем в состоянии наркотического опьянения на 8,5% по сравнению с позапрошлым годом.