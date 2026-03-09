Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 22:52

Путин поделился с Трампом мнением о ситуации на Ближнем Востоке

Ушаков: Путин высказал Трампу соображения по урегулированию конфликта с Ираном

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе телефонных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поделился видением путей выхода из кризиса вокруг Ирана, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Москва предложила конкретные наработки, базирующиеся на итогах консультаций с ключевыми игроками региона.

Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был посвящен двум главным конфликтам. Основное внимание стороны уделили ситуации вокруг Ирана и трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию. Откровенный диалог двух лидеров может повлиять на развитие событий в обоих конфликтах.

До этого российский президент раскрыл опасность конфликта в Иране. По его словам, срывы поставок нефти и газа бьют по всей системе международных экономических отношений. Сейчас видно, как это отражается на глобальном производстве, бьет по промышленности и по всей международной экономике.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Ближний Восток
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве озвучили, сколько денег Украина задолжала городу
Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана
«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа
Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»
Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов
Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана
Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине
Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики
В Британии заявили о планах США ослабить санкции против России
«Это должно побудить»: Путин объяснил, близки ли переговоры РФ и Украины
«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО
Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине
Мужчина пострадал при минометном ударе ВСУ по Брянской области
Путин поделился с Трампом мнением о ситуации на Ближнем Востоке
Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области
В Кремле раскрыли, какую проблему обсуждали Путин и Трамп на переговорах
«Деловой характер»: в РФ оценили переговоры Путина и Трампа
Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор
Севастополь частично лишился электроэнергии
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.