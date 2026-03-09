Путин поделился с Трампом мнением о ситуации на Ближнем Востоке

В ходе телефонных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поделился видением путей выхода из кризиса вокруг Ирана, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Москва предложила конкретные наработки, базирующиеся на итогах консультаций с ключевыми игроками региона.

Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был посвящен двум главным конфликтам. Основное внимание стороны уделили ситуации вокруг Ирана и трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию. Откровенный диалог двух лидеров может повлиять на развитие событий в обоих конфликтах.

До этого российский президент раскрыл опасность конфликта в Иране. По его словам, срывы поставок нефти и газа бьют по всей системе международных экономических отношений. Сейчас видно, как это отражается на глобальном производстве, бьет по промышленности и по всей международной экономике.