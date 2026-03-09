Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 22:35

«Деловой характер»: в РФ оценили переговоры Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп провели деловой, откровенный и конструктивный разговор

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Global Look Press
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков на брифинге. Дипломат отметил, что такой тон традиционен для диалога между двумя политиками.

Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами, — подчеркнул Ушаков.

Конкретные темы беседы не раскрываются. Однако, по информации источников, стороны могли обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние вопросы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны раскрыть свои планы на Ближний Восток. Глава ведомства указал на необходимость собрать саммит Совета Безопасности ООН из-за сложной мировой ситуации, о чем ранее, по его словам, говорил президент России.

До этого президент США обрушился с критикой на украинского коллегу Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина. Daily Express проинформировал, что накануне хозяин Белого дома назвал Зеленского препятствием для урегулирования конфликта на Украине.

