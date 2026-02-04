Ушаков: Путин готов принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в предстоящем саммите АТЭС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшегося диалога между главами РФ и КНР. Мероприятие должно пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

Лидер КНР [Си Дзиньпин] пригласил президента России принять участие в саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в южно-китайском городе Шэньчжэнь в ноябре. Россия поддерживает деятельность китайского председательства в АТЭС. И, конечно, наш президент будет готов принять участие во встрече в Шэньчжэне, — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина были содержательными. По его словам, общение глав государств в начале года стало доброй традицией. Беседа продолжалась примерно полтора часа.

Прежде Путин заявил, что китайский народ стал для России дружеским. Лидеры открыли встречу по видеосвязи, находясь в Кремле и Доме народных собраний в Пекине. Переговоры были приурочены к кануну китайского Нового года и предстоящему празднику весны.