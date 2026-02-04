Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:27

Ушаков: Путин готов принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в предстоящем саммите АТЭС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам состоявшегося диалога между главами РФ и КНР. Мероприятие должно пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне, передает ТАСС.

Лидер КНР [Си Дзиньпин] пригласил президента России принять участие в саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в южно-китайском городе Шэньчжэнь в ноябре. Россия поддерживает деятельность китайского председательства в АТЭС. И, конечно, наш президент будет готов принять участие во встрече в Шэньчжэне, — сказал Ушаков.

Ранее помощник президента сообщил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина были содержательными. По его словам, общение глав государств в начале года стало доброй традицией. Беседа продолжалась примерно полтора часа.

Прежде Путин заявил, что китайский народ стал для России дружеским. Лидеры открыли встречу по видеосвязи, находясь в Кремле и Доме народных собраний в Пекине. Переговоры были приурочены к кануну китайского Нового года и предстоящему празднику весны.

Россия
Владимир Путин
Юрий Ушаков
АТЭС
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.