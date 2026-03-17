Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей В Твери возбудили дело после пропажи двоих малолетних детей

В Твери возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей, сообщили в региональном СУ СК России. По данным ведомства, пропали брат и сестра — девочка Катя 2012 года рождения и мальчик Артем 2016 года рождения.

В Твери в рамках расследования уголовного дела о безвестном отсутствии детей устанавливается их местонахождение, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что о пропаже детей им сообщили накануне, 16 марта. Поисковики-волонтеры, оперативные службы и неравнодушные граждане проводят масштабную поисковую операцию. Следователи проверяют все версии произошедшего, уже осмотрены место последнего нахождения пропавших и прилегающая территория.

Ранее в Звенигороде прошли церемонии прощания с утонувшими в Москве-реке мальчиками Богданом и Иваном. Трое школьников пропали 7 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили в 800 метрах от места падения спустя пять дней. На следующий день водолазы нашли тело второго школьника. Для поисков девочки спасатели создали на реке искусственную волну с помощью аэролодки.