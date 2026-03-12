Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:30

Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде

В СК заявили, что пропавшие в Звенигороде дети провалились под лед

Исчезнувшие в Звенигороде дети упали в воду после того, как приблизились к краю замерзшей Москвы-реки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий. По ее словам, сначала 12-летние мальчики и 13-летняя девочка зашли в магазин, где приобрели шоколад, а затем пошли к водоему, передает aif.ru.

Предполагается, что дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, сломался, что привело к падению детей в воду, — прокомментировала Врадий.

Очевидцы, услышав крики детей, бросились на помощь и сообщили о происшествии в полицию. Водолазы нашли одного из мальчиков в 800 метрах от места падения.

Ранее сообщалось, что радиус поиска детей был увеличен, задействована дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер». За сутки специалисты провели 27 погружений и обследовали 4,2 тыс. квадратных метров акватории. Днем ведется мониторинг с воздуха, а ночью организовано патрулирование на аэролодках для обследования береговой линии и дна реки.

