«Наблюдалась и вчера»: в Госдуме высказались о проблемах со связью

Проблемы со связью в здании Государственной думы связаны с техническими неполадками, заявил NEWS.ru парламентарий Виталий Милонов. По его словам, аналогичные сложности наблюдались днем ранее, 11 марта. Он также призвал коллег с пониманием относиться к временным трудностям.

Проблема со связью в Государственной думе наблюдалась и вчера. Думаю, это технические неполадки. Даже сотовая связь пропадала. Считаю, что уважаемые коллеги-депутаты, решившие сделать из этого новость, не совсем правы. Надо относиться к этим сложностям с пониманием. Тем более, в настоящее время оптимизируется система электронной защиты и могут возникать сложности. У меня телефон запасной Ericsson T29 — ему ничего не страшно, — сказал Милонов.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что мессенджер iMessage может быть полезен для пользователей iPhone из Москвы в случае проблем с интернетом. Он отметил, что для связи также можно использовать традиционные СМС-сообщения.

IT-эксперт Илья Корнейчук ранее заявил, что в период перебоев в работе мобильного интернета москвичам рекомендуется иметь при себе определенную сумму наличных. Он также призвал горожан не волноваться по поводу проблем с доставкой.