Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 18:49

Герой России объяснил, почему людей с тату не берут в космонавты

Герой России Артемьев рассказал о запрете на татуировки у российских космонавтов

Олег Артемьев Олег Артемьев Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям с татуировками сложно попасть в отряд космонавтов в РФ, заявил Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев в беседе с RT. По его словам, запрет берет начало еще с советских времен.

Приказы такие пришли от советской власти еще. При СССР было убеждение врачей, что нормальный человек не будет накалывать себе тату. Это больше относилось к людям, которые отбывали тюремное заключение, — сказал Артемьев.

Космонавт подчеркнул, что такая позиция сохраняется только в России. Он отметил, что за рубежом ситуация иная: претенденты с большим количеством тату могут попробовать попасть в отряд астронавтов.

Ранее главный врач-терапевт Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Мария Пушкарь-Василевская заявила, что космонавты при возвращении с орбиты сталкиваются с определенными физиологическими изменениями. По ее словам, в первые дни они могут испытывать ощущение переполненности в голове.

До этого сообщалось, что первый пуск с восстановленного после повреждения стартового стола на Байконуре назначен на 22 марта. Как уточнил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, ремонт завершился в срок — до конца февраля 2026 года.

Россия
космонавты
татуировки
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.