Герой России объяснил, почему людей с тату не берут в космонавты

Герой России объяснил, почему людей с тату не берут в космонавты Герой России Артемьев рассказал о запрете на татуировки у российских космонавтов

Людям с татуировками сложно попасть в отряд космонавтов в РФ, заявил Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев в беседе с RT. По его словам, запрет берет начало еще с советских времен.

Приказы такие пришли от советской власти еще. При СССР было убеждение врачей, что нормальный человек не будет накалывать себе тату. Это больше относилось к людям, которые отбывали тюремное заключение, — сказал Артемьев.

Космонавт подчеркнул, что такая позиция сохраняется только в России. Он отметил, что за рубежом ситуация иная: претенденты с большим количеством тату могут попробовать попасть в отряд астронавтов.

Ранее главный врач-терапевт Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Мария Пушкарь-Василевская заявила, что космонавты при возвращении с орбиты сталкиваются с определенными физиологическими изменениями. По ее словам, в первые дни они могут испытывать ощущение переполненности в голове.

До этого сообщалось, что первый пуск с восстановленного после повреждения стартового стола на Байконуре назначен на 22 марта. Как уточнил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, ремонт завершился в срок — до конца февраля 2026 года.