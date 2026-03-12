Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 19:38

Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране

Мерц заявил об отсутствии угрозы терактов в Германии из-за войны в Иране

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Neele Janssen/IMAGO/Global Look Press
Угрозы внутренней безопасности для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран отсутствуют, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на мероприятии в честь 75-летия федерального управления уголовной полиции (BKA). Несмотря на это, по его словам, власти усилили меры безопасности в отношении расположенных в стране израильских и американских объектов, передает телеканал Phoenix.

На данный момент нет никаких данных, которые позволяли бы предположить, что мы должны ожидать повышенной угрозы внутри страны, — сказал он.

Немецкий канцлер также добавил, что с момента начала боевых действий против Ирана министры внутренних дел федерального уровня и земель работают в тесной координации.

Ранее Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ближневосточный кризис наносит серьезный урон экономике ФРГ и провоцирует удорожание углеводородов. Он выразил надежду на скорейшее завершение военных действий.

Лидер Сербии Александр Вучич отметил, что дальнейшее обострение конфликта погрузит все европейские государства в настоящий ад из-за критических проблем в энергетике. Политик особо выделил колоссальную значимость блокировки Ормузского пролива для региона.

