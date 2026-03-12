Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 19:55

В России призвали убрать разрыв в зарплатах мужчин и женщин

В ЛДПР призвали законодательно закрепить равную оплату труда для женщин и мужчин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо ввести единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин, заявила РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева. Она также поддержала инициативу профсоюзов о законе, обязывающем крупные организации отчитываться перед Рострудом о гендерном равенстве в оплате труда, включая премии.

Необходимо добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере и введения единых тарифных сеток оплаты труда во всех регионах, — сказала парламентарий.

По словам депутата, проблема неравенства зарплат создает серьезные социально-экономические риски, а особую тревогу вызывает положение матерей-одиночек (их в стране почти 5 млн) и женщин старшего поколения.

Ранее почти половина опрошенных россиянок (48%) заявили, что их полностью не устраивает уровень заработной платы. В исследовании участвовали 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Участниц опроса также спросили, как их доходы соотносятся с зарплатами мужчин на аналогичных должностях. 23% ответили, что их доходы равны, 22% считают, что коллеги противоположного пола получают больше.

ЛДПР
зарплаты
мужчины
женщины
неравенство
Россия
труд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
В американской синагоге произошла кровавая бойня
В Бахрейне практически не осталось российских туристов
Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив
«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке
Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ
После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты
В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке
Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток»
Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне
Перехвачен циничный разговор летчиков Израиля и США перед атакой на Иран
Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме
В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США
«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня
РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.