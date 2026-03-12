В России призвали убрать разрыв в зарплатах мужчин и женщин

В России призвали убрать разрыв в зарплатах мужчин и женщин В ЛДПР призвали законодательно закрепить равную оплату труда для женщин и мужчин

В России необходимо ввести единые тарифные сетки оплаты труда для женщин и мужчин, заявила РИА Новости первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева. Она также поддержала инициативу профсоюзов о законе, обязывающем крупные организации отчитываться перед Рострудом о гендерном равенстве в оплате труда, включая премии.

Необходимо добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере и введения единых тарифных сеток оплаты труда во всех регионах, — сказала парламентарий.

По словам депутата, проблема неравенства зарплат создает серьезные социально-экономические риски, а особую тревогу вызывает положение матерей-одиночек (их в стране почти 5 млн) и женщин старшего поколения.

Ранее почти половина опрошенных россиянок (48%) заявили, что их полностью не устраивает уровень заработной платы. В исследовании участвовали 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Участниц опроса также спросили, как их доходы соотносятся с зарплатами мужчин на аналогичных должностях. 23% ответили, что их доходы равны, 22% считают, что коллеги противоположного пола получают больше.