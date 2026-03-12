Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:36

В России могут открыть бесплатные кризисные центры для женщин

Слуцкий предложил создать сеть кризисных центров для женщин в каждом регионе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать во всех регионах России сеть бесплатных кризисных центров для женщин. В беседе с ТАСС он пояснил, что такая помощь может требоваться женщинам всех возрастов независимо от наличия детей.

Мы в ЛДПР предлагаем создать сеть региональных кризисных консультационных центров, где можно будет получить помощь юриста, психолога, карьерного специалиста, чтобы выйти из сложной ситуации и встать на ноги. Это должно быть бесплатно и доступно онлайн, — сказал Слуцкий.

Тем временем врач-психиатр Алина Попович рассказала, что новые хобби и друзья способны уберечь от желания постоянно контролировать партнера. По ее словам, стремление проверять переписку избранника и его круг общения чаще всего продиктовано внутренней тревогой и страхом потери.

Ранее психолог-консультант Кристина Гундлах рассказала, что бороться с весенней разбитостью и хандрой следует при помощи физической активности. По ее словам, даже легкая зарядка дома может значительно улучшить настроение. Также специалист посоветовала выходить на улицу в обеденный перерыв

