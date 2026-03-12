В России могут открыть бесплатные кризисные центры для женщин Слуцкий предложил создать сеть кризисных центров для женщин в каждом регионе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать во всех регионах России сеть бесплатных кризисных центров для женщин. В беседе с ТАСС он пояснил, что такая помощь может требоваться женщинам всех возрастов независимо от наличия детей.

Мы в ЛДПР предлагаем создать сеть региональных кризисных консультационных центров, где можно будет получить помощь юриста, психолога, карьерного специалиста, чтобы выйти из сложной ситуации и встать на ноги. Это должно быть бесплатно и доступно онлайн, — сказал Слуцкий.

