12 марта 2026 в 14:41

«Синдром салоны красоты»: невролог назвал три неожиданные причины инсульта

Невролог Чен: мытье головы в салоне красоты может спровоцировать инсульт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мытье головы в кресле парикмахерской или салона красоты может спровоцировать инсульт из-за длительного запрокидывания головы назад, предупредил невролог Байбин Чен. По его словам, которые приводит британская газета Daily Mirror, такая поза способна сдавливать позвоночные артерии и нарушать приток крови к мозгу.

Длительное чрезмерное выпячивание шеи, поскольку это может сдавливать или перегибать позвоночные артерии. Возможно, вас удивит тот факт, что существует настоящий синдром инсульта, называемый синдромом салона красоты, — рассказал Чен.

Другой неожиданной причиной инсульта специалист назвал использование массажера для шеи. Сильное воздействие на область сонных и позвоночных артерий, подчеркнул он. может повредить их стенку, что иногда ведет к образованию тромба.

И третья причина, по его словам, — это попытки выдавить прыщ в так называемом «треугольнике смерти» — зоне от переносицы до уголков рта. Инфекция оттуда способна проникнуть глубже и вызвать тромбоз сосудов.

Ранее кардиолог Валентина Байдина заявила, что при резком повышении артериального давления следует выпить воды. Также, по ее словам, следует проветрить комнату, расстегнуть одежду и занять удобное положение — присесть или лечь.

Великобритания
врачи
советы
инсульт
парикмахерские
