В Москве обновлен температурный рекорд

В Москве обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. К 14:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 12 градусов тепла.

Леус отметил, что предыдущий рекорд продержался всего один год. Новый показатель оказался ровно на градус выше, чем было в этот день в прошлом году.

По словам синоптика, это не предел. Обновление рекордных максимумов возможно в ближайшие пятницу и воскресенье.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается теплая погода как минимум до 19 марта 2026 года. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Он добавил, что 12 и 13 марта температура воздуха может повыситься до плюс 13 градусов. Однако после она снизится до 10 градусов тепла и будет держаться на этом уровне.