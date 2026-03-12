Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:28

В Москве обновлен температурный рекорд

Синоптик Леус: в Москве зафиксирована рекордная для 12 марта температура

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. К 14:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 12 градусов тепла.

Леус отметил, что предыдущий рекорд продержался всего один год. Новый показатель оказался ровно на градус выше, чем было в этот день в прошлом году.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов — это ровно на градус выше, чем было в этот день в прошлом году, — написал специалист.

По словам синоптика, это не предел. Обновление рекордных максимумов возможно в ближайшие пятницу и воскресенье.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается теплая погода как минимум до 19 марта 2026 года. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов. Он добавил, что 12 и 13 марта температура воздуха может повыситься до плюс 13 градусов. Однако после она снизится до 10 градусов тепла и будет держаться на этом уровне.

Россия
Москва
погода
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.