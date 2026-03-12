Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:41

Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону

Хаменеи потребовал от США компенсаций за ущерб от атак

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потребовал от США выплаты компенсаций за ущерб, причиненный в результате военных атак по территории страны. Он заверил, что Тегеран не оставит агрессивные действия Вашингтона без ответа. Обращение Хаменеи прозвучало в эфире государственного телевидения.

Важно подчеркнуть, что мы в любом случае потребуем компенсации от врага. Если же он откажется, мы возьмем их имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это окажется невозможным, мы нанесем им аналогичный ущерб, — сказал иранский лидер.

Хаменеи также уведомил Вашингтон, что Иран будет продолжать атаки на американские военные базы в соседних странах. В первом обращении к нации он также заявил, что верит в дружбу и мир между соседями, но настоял на закрытии военных объектов США на Ближнем Востоке.

Тем временем США нанесли удар по ядерному объекту на территории Ирана. Речь о комплексе Taleghan 2, который находится в 32 км к юго-востоку от иранской столицы.

