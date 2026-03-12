«Кто ты такая»: Захарова ответила на угрозы Швеции «разбомбить» Россию Захарова назвала угрозой слова шведского политика об ударах по России

Член парламента Швеции Магдалена Андерссон не может рассуждать о возможностях ЕС ударить по России ядерным оружием, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает корреспондент NEWS.ru. Известно, что раньше иностранный политик занимала пост премьер-министра.

Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать РФ ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы «разбомбят в пух и прах»? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? — задалась вопросом Захарова.

Дипломат отметила, что западные политики нередко занимаются недопустимыми спекуляциями по теме ядерного оружия. Она призвала экс-премьера обратить внимание на проблему соседней Дании, связанную с Гренландией.

Ранее представитель МИД РФ предупредила, что российским туристам следует быть осторожными при поездках в Швецию из-за процветающего шовинизма на государственном уровне. По ее словам, россияне могут быть подвергнуты безосновательному уголовному преследованию.