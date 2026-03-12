Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 17:29

Захарова рассказала о планах НАТО на конфликт с Россией в Арктике

Захарова: НАТО давно рассматривает конфликт с Россией в Арктике

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
НАТО уже продолжительное время рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в Арктике, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гипотетические сценарии возникновения конфликта с нашей страной в Арктике НАТО рассматривает уже давно, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что внутри блока НАТО обострились противоречия по вопросам Арктики. Разногласия между арктическими странами Альянса усилились, в том числе в территориальной сфере.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников обращал внимание, что Запад превращает Арктику в новую арену противостояния. Он отметил, что страны НАТО «увлеклись» милитаризацией Заполярья, начав укреплять наступательный потенциал и наращивать военно-тренировочную активность.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич сообщил, что Североатлантический альянс официально запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой»). Ее цель состояла в расширении военного присутствия Блока в Арктике.

