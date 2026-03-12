В Ереване увековечили память легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, переименовав в его честь одну из улиц города, как сообщает агентство РИА Новости. Новое название получила транспортная артерия, прилегающая к главному стадиону столицы Армении «Раздан».

Проект утвержден советом старейшин Еревана. Улица, прилегающая к стадиону «Раздан», переименована в честь Никиты Симоняна, — рассказал член городской фракции «Мать-Армения» Манук Сукиасян.

Решение было принято муниципальными властями в знак признания выдающегося вклада знаменитого спортсмена, который скончался 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года.

После этого редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что футболист хотел отпраздновать свой предстоящий столетний юбилей с ее семьей. Она также отметила его близкую дружбу с режиссером Эдмондом Кеосаяном, отцом Тиграна Кеосаяна.