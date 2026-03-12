IT-эксперт ответил, помогут ли пейджеры при отключении мобильного интернета IT-эксперт Зыков: лицензия на пейджинговую связь в РФ не действует с 2023 года

Лицензия на пейджинговую связь в России не действует с 2023 года, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков. По его словам, при сбоях в работе мобильного интернета такие устройства не помогут.

Полноценной пейджинговой инфраструктуры в крупных городах почти не осталось, поэтому такие устройства мало пригодны для массового использования. Минцифры еще в 2023 году прекратило лицензировать пейджинговую связь в России, признав технологию устаревшей и полностью замещенной сотовой связью, — объяснил Зыков.

Он отметил, что в зданиях и офисах можно использовать локальные Wi-Fi-сети и усилители сигнала, репитеры и дополнительные точки доступа. По его словам, это позволяет поддерживать локальную связь внутри сети, например, для IP-телефонии, корпоративных чатов или обмена файлами.

Также можно увеличить площадь покрытия Wi-Fi, то есть это даст возможность пользоваться проводным интернетом там, где раньше сеть не ловила. Также в профессиональной среде используются спутниковые телефоны или спутниковые мессенджеры, которые не зависят от наземной инфраструктуры связи, хотя такие устройства остаются довольно дорогими, — резюмировал Зыков.

Ранее стало известно, что в Москве за последнюю неделю резко увеличились продажи пейджеров и раций, которые позволяют оставаться на связи при нестабильной работе мобильного интернета. Наблюдается рост спроса и на бумажные карты города.