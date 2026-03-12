Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 19:24

Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей

В Новокуйбышевске полиция уже сутки ищет двух пропавших подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Самарской области полиция ведет активные поиски двоих несовершеннолетних детей, которые 11 марта ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Ориентировки с приметами пропавших мальчика и девочки были оперативно переданы всем патрульным нарядам, а также волонтерам.

Сотрудники полиции разыскивают двоих несовершеннолетних жителей Новокуйбышевска 2010 и 2016 годов рождения, которые 11 марта примерно в 14:00 ушли из дома по проспекту Победы и до настоящего времени не вернулись, — сообщили в органах.

Весь личный состав городского отдела полиции ориентирован на проведение поисковых мероприятий, чтобы в кратчайшие сроки установить местонахождение детей.

Ранее экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина заявил, что вероятность найти остальных пропавших детей в Звенигороде стремится к нулю. По его словам, тела двух погибших детей, скорее всего, находятся в реке.

До этого сообщалось, что тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли спасатели МЧС. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Речь идет о 12-летнем мальчике.

пропавшие
Самарская область
полиция
дети
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Гладков рассказал о пострадавших при атаке ВСУ в Грайворонском округе
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.