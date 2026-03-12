Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей

В Самарской области полиция ведет активные поиски двоих несовершеннолетних детей, которые 11 марта ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Ориентировки с приметами пропавших мальчика и девочки были оперативно переданы всем патрульным нарядам, а также волонтерам.

Сотрудники полиции разыскивают двоих несовершеннолетних жителей Новокуйбышевска 2010 и 2016 годов рождения, которые 11 марта примерно в 14:00 ушли из дома по проспекту Победы и до настоящего времени не вернулись, — сообщили в органах.

Весь личный состав городского отдела полиции ориентирован на проведение поисковых мероприятий, чтобы в кратчайшие сроки установить местонахождение детей.

Ранее экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина заявил, что вероятность найти остальных пропавших детей в Звенигороде стремится к нулю. По его словам, тела двух погибших детей, скорее всего, находятся в реке.

До этого сообщалось, что тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли спасатели МЧС. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Речь идет о 12-летнем мальчике.