Спасатели нашли тело одного из пропавших в Звенигороде детей

Тело одного из пропавших в Звенигороде детей нашли спасатели, сообщили NEWS.ru в МЧС. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Речь идет о 12-летнем мальчике.

Поиски остальных детей продолжаются. Среди пропавших — 13-летняя девочка и 12-летний мальчик. Волонтеры и спасатели ищут их уже на протяжении четырех дней. Привлечены беспилотники и водолазы.

В работах задействовано порядка 130 специалистов, включая усиленную группировку аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России, а также 46 единиц спецтехники, в том числе вертолеты, беспилотники и плавсредства с гидролокаторами. Основные усилия спасателей и добровольцев сосредоточены на обследовании акватории реки.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что трое подростков, девочка и двое мальчиков, могли утонуть. В поисках детей задействовано более 150 человек. Обращение в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 7 марта, когда дети не вернулисью домой.