Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США

Ричард Кан, доверенное лицо скандального финансиста Джеффри Эпштейна, приступил к даче показаний перед комитетом по надзору Палаты представителей США, следует из расписания слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме, без присутствия представителей СМИ.

Кан занимался финансовыми вопросами, инвестициями и управлением имуществом Эпштейна. В частности, он координировал работы по обновлению особняка на печально известном острове. Кроме того, Кан взял на себя исполнение завещания Эпштейна после его кончины. 19 марта перед комитетом предстанет еще один распорядитель завещания Эпштейна — Даррен Индайк.

Ранее брат Эпштейна Марк заявил, что независимая группа судмедэкспертов пришла к выводам, опровергающим официальную версию о самоубийстве финансиста. Он утверждает, что исследование материалов вскрытия проводилось несколько месяцев. Патологоанатомы, по его словам, пришли к иным результатам, нежели официальные эксперты. Марк подчеркнул, что имена экспертов держатся в секрете из-за опасений давления, а исследование проводилось без его финансового участия.