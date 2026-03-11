Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 18:44

Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США

Стармера предупреждали о репутационном риске назначения Мандельсона послом в США

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера предупреждали о целом ряде репутационных рисков назначения лейбориста Питера Мандельсона послом в США, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы. Мандельсон был связан с финансистом Джеффри Эпштейном.

Примечание — общий репутационный риск, — сказано в документах.

Еще один риск был связан с лоббистской фирмой Мандельсона Global Counsel. В числе ее клиентов находились принадлежащий китайской компании ByteDance сервис TikTok, транснациональная нефтегазовая компания Shell, Premier League, JP Morgan, BP и другие крупные корпорации. В документах подчеркивалось, что репутационные риски могли возникунть с американскими или британскими властями в связи с отношениями с любым из указанных клиентов.

Ранее брат Эпштейна Марк заявил, что независимая группа судмедэкспертов пришла к выводам, опровергающим официальную версию о самоубийстве финансиста. Он утверждает, что исследование материалов вскрытия проводилось несколько месяцев. Патологоанатомы, по его словам, пришли к иным результатам, нежели официальные эксперты. Марк подчеркнул, что имена экспертов держатся в секрете из-за опасений давления, а исследование проводилось без его финансового участия.

