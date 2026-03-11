Богомаз рассказал об устранении последствий украинского обстрела Брянска Богомаз: в Брянске более 300 человек устраняют последствия обстрела ВСУ

В Брянске продолжаются масштабные работы по устранению последствий ракетного удара украинских войск по жилым домам, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Всего в ликвидации ущерба задействованы более 300 человек.

Работают 11 комиссий по оценке причиненного ущерба, в составе которых сотрудники департамента строительства, Государственной жилищной инспекции Брянской области, а также структурных подразделений Брянской городской администрации, — написал Богомаз.

К работам по вывозу мусора и остеклению приступили сотрудники восьми управляющих компаний. Пока не изготовят новые стеклопакеты, окна временно заделывают пленкой. Оперативно включились в процесс 17 строительных организаций области, которые занимаются закрытием теплового контура. Все работы выполняются на безвозмездной основе.

Устранением последствий занимаются сотрудники МЧС, работники строительных организаций, застройщики и ИП. Активно помогают и волонтеры — свыше 150 добровольцев участвуют в уборке территорий поврежденных домов и вывозе мусора.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску во вторник повреждены 20 многоквартирных домов и более 20 автомобилей. По его словам, повреждения получили более 150 квартир, предположительно, их число достигнет 200.