Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 20:10

Востоковед раскрыл самый страшный сценарий для США в войне с Ираном

Востоковед Ибрагимов: Иран может начать партизанскую войну против США

Военнослужащий ВС Ирана Военнослужащий ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран на протяжении долгого времени готовился к конфликту с США и обладает уникальной способностью воевать в полевых условиях, заявил в интервью NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. По его словам, самым тревожным сценарием для Вашингтона станет возможный переход Тегерана к партизанской войне.

Думаю, у Америки в этом случае будет серьезная «головная боль» на долгие годы. Они перешли не просто «красную линию», а «бордовый рубикон», что может дорого обойтись Дональду Трампу, — считает аналитик.

Эксперт указал: несмотря на кажущееся неравенство сил, народ Исламской республики настроен решительно и не станет капитулировать.

Иранцы — народ, который не намерен сдаваться. Они будут биться до последней капли крови, понимая, что на кону стоит вопрос их существования, — заявил Ибрагимов.

Ранее советник командования КСИР Али Фадави заявил, что Иран уничтожил все военные объекты США на Ближнем Востоке. Он также допустил захват американских военнослужащих, но не предоставил подтверждений.

Иран
США
Дональд Трамп
Ближний Восток
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидеры G7 приняли важное решение по антироссийским санкциям
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Галицкого и его фонд призвали признать экстремистским объединением
Трамп похвалил США за мощнейшую атаку на Иран
Легенду российского цирка нашли мертвым в квартире
Стало известно о новой встрече Дмитриева во Флориде
Двух участников массовой драки в ярославском ТЦ отправили под стражу
Востоковед раскрыл самый страшный сценарий для США в войне с Ираном
«Приехали какие-то люди»: Зеленский о венгерской делегации на Украине
Политолог объяснил, каким должен быть ответ России на удар ВСУ по Брянску
Врачи выходили шестимесячную девочку весом меньше полукилограмма
Трамп ответил на обвинения в ракетном ударе по школе в Иране
«Давно существовали»: Андрианов об атаке на российский газовоз
Россиянин бесследно исчез в Таиланде после ссоры с девушкой
«У меня много друзей»: как живет Долина после потери квартиры, здорова ли
Востоковед обрисовал перспективы Трампа в случае вторжения в Иран
«Проблемы Европы»: в России призвали наказать ЕС после атаки ВСУ на газовоз
Отрицавших существование России мать и сына признали террористами
Франция забила тревогу из-за ситуации в Ливане
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.