Востоковед раскрыл самый страшный сценарий для США в войне с Ираном Востоковед Ибрагимов: Иран может начать партизанскую войну против США

Иран на протяжении долгого времени готовился к конфликту с США и обладает уникальной способностью воевать в полевых условиях, заявил в интервью NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. По его словам, самым тревожным сценарием для Вашингтона станет возможный переход Тегерана к партизанской войне.

Думаю, у Америки в этом случае будет серьезная «головная боль» на долгие годы. Они перешли не просто «красную линию», а «бордовый рубикон», что может дорого обойтись Дональду Трампу, — считает аналитик.

Эксперт указал: несмотря на кажущееся неравенство сил, народ Исламской республики настроен решительно и не станет капитулировать.

Иранцы — народ, который не намерен сдаваться. Они будут биться до последней капли крови, понимая, что на кону стоит вопрос их существования, — заявил Ибрагимов.

Ранее советник командования КСИР Али Фадави заявил, что Иран уничтожил все военные объекты США на Ближнем Востоке. Он также допустил захват американских военнослужащих, но не предоставил подтверждений.